Indicados para Grammy Latino saem na 3ª feira

A Academia Latina de Gravação vai anunciar na próxima terça-feira, 26, os indicados para a 18.ª premiação do Grammy Latino, informou o presidente da organização, Gabriel Abaroa, em um vídeo publicado no Twitter. Inicialmente, a organização pretendia anunciar os concorrentes na quarta passada, dia 20, mas decidiu adiar o anúncio por conta do terremoto que atingiu o México, de 7,1 de magnitude na escala Richter. A 18.ª edição do Grammy Latino será realizada em 16 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

