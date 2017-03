Índia proíbe a exibição de 'A Garota Dinamarquesa' na TV

O canal televisivo Sony Le Plex, da Índia, havia anunciado que o filme A Garota Dinamarquesa seria exibido no último domingo, 26. Entretanto, o Conselho Central de Certificação de Cinema (CBFC), órgão que regula o cinema no país, apontou um 'enredo sensível' e declarou que o filme é 'inadequado' para pessoas com menos de 18 anos. O longa não pôde ser exibido.

O filme conta a história da primeira cirurgia de redesignação sexual do mundo. Eddie Redmayne interpreta o personagem principal, Lili, que tem uma identidade de gênero diferente do sexo do nascimento. Alicia Vikander interpreta Gerda, esposa de Lili.

O canal Sony da Índia tuitou: "Nós lamentamos informá-los que Sony Le Plex HD não pode exibir o filme premiado A Garota Dinamarquesa no dia 26 de março, já que uma certificação necessária para permitir a exibição do filme não foi recebida".

