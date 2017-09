Incubus faz show certo no lugar errado no Rock in Rio

Não faltaram clássicos. No set, canções que qualquer ex-jovem alternativo com aproximadamente 30 anos saberia cantar do começo ao fim. O Incubus, segunda banda a se apresentar no Palco Mundo na noite deste sábado, fez um show bom e correto. A catarse esperada, no entanto, não veio. Tudo porque as atrações seguintes seriam ninguém menos do que o The Who e o Guns N' Roses. Justificável. O público do Incubus não é o mesmo dos dois dinossauros citados acima.

A enxurrada de clássicos incluiu Anna Molly, Wish You Were Here, Love Hurts, Pardon Me e Drive. A receita perfeita para os jovens alternativos que viveram a adolescência nos anos 2000. O vocalista Brandon Boyd é afinado. O eterno galã deixa os fãs enlouquecidos com gritinhos arrebatadores.

O Incubus não é uma banda nova, foi fundada em 1991. Eles têm, ao todo, oito discos de estúdio. O último, 8, foi lançado no começo do ano e foi co-produzido e mixado por Skrillex. Não fez muito barulho, é verdade.

O Incubus, banda de bons serviços prestados ao rock dos anos 2000, merecia melhor sorte no Rock in Rio. Talvez se o grupo tivesse sido escalado para o primeiro fim de semana do festival, com o Maroon 5, Brandon e sua trupe, que disputavam os holofotes com o The Who e o Guns, pudessem ter sido mais notados.

