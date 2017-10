Incansável, Paul McCartney deve fazer mais três horas de show no Allianz Parque

Paul McCartney, de 75 anos, colocou o Brasil no roteiro definitivo de suas turnês mundiais. One On One, a mais recente delas, passa por São Paulo na noite deste domingo, 15, com um show de ingressos esgotados no Allianz Parque.

Ao mesmo tempo, o jornalista brasileiro Claudio Dirani, que já havia analisado a vida do beatle em 2005, no livro Paul McCartney - Todos os Segredos da Carreira Solo, volta ao tema com uma lupa sobre a obra do músico. Masters - Paul McCartney em Discos e Canções (lançado pela Sonora Editora), tem 637 páginas em formato de guia, com discos e faixas dispostos em forma cronológica.

Os trabalhos analisados começam com McCartney, de 1970, gravado quando os Beatles ainda estavam em processo de dissolução, e seguem até a coletânea Pure McCartney, lançada em 2016. Cada disco é um capítulo, que é aberto com uma breve história do álbum e desenvolve organizando um faixa a faixa. A apuração de Dirani, mesmo quando usa as muitas fontes secundárias e terciárias (como as muitas biografias já publicadas), permite a ele falar do assunto com muita propriedade e a construir um texto leve e envolvente.

Foi preciso tempo, como diz o autor, para que as primeiras produções de Paul sem os Beatles fossem recebidas com a mesma relevância.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

