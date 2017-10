IMS celebra Drummond com palestras e exposição com desenhos de Ziraldo

Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902 (há 115 anos!), e todo ano nessa data o Instituto Moreira Salles promove o Dia D, para celebrar a data e o poeta. São eventos e exposições nas três sedes do IMS, no Rio, São Paulo e Poços de Caldas, nesta que é a sétima edição do evento.

Este ano, o IMS Rio celebra o nascimento do poeta com a exposição O Pipoqueiro da Esquina, uma parceria entre o poeta mineiro e Ziraldo, seu conterrâneo. A mostra estará em cartaz de 1 de novembro a 18 de fevereiro de 2018 e tem curadoria de Eucanaã Ferraz, consultor de literatura do IMS, e projeto expositivo de Daniela Thomas, cineasta e cenógrafa, filha de Ziraldo.

Entre 1979 e 1981, Drummond publicou em sua coluna no Caderno B do Jornal do Brasil as famosas "pipocas", nome que dera a seus chistes, frases-relâmpagos cheias de humor que retratavam criticamente o País. Admirador e amigo do poeta, Ziraldo, escritor e jornalista, percebeu que as sátiras das "pipocas" à vida brasileira eram potencialmente charges - faltavam apenas os desenhos que se associassem às palavras.

Segundo nota do IMS, Ziraldo disse isso ao poeta, que concordou com o convite que se seguiu: juntassem texto e traço. Surgiria, assim, O Pipoqueiro da Esquina, livro publicado pela Codecri em 1981.

A mostra traz mais de 30 desses desenhos, originais que Ziraldo, que completa 85 anos este mês, guarda cuidadosamente em seu ateliê. Também estarão expostos bilhetes, cartas, poemas e outros objetos notáveis que contam um pouco da amizade entre os dois mineiros na época em que trabalharam no Pipoqueiro.

Também no dia 31/10, das 16h às 18h, ocorre a atividade "Arquiteturas de si" em torno dos poemas de Drummond e a casa do IMS Rio. A partir da leitura de poemas e de uma visita à casa, os participantes poderão criar uma arquitetura de si mesmos, relacionando conteúdos subjetivos e concretos. A atividade é gratuita e para pessoas a partir de 14 anos.

Em SP. Já o IMS Paulista celebra o nascimento de Drummond com uma aula sobre o poema "A máquina do mundo", com José Miguel Wisnik, professor, músico, compositor e ensaísta. O evento acontece no dia 31, às 19h30, e tem entrada gratuita.

Minas Gerais. O IMS Poços terá também no dia 31/10, às 19h, uma apresentação de poemas de Drummond sobre pinturas de artistas como Portinari, Henri Matisse, entre outros. Os poemas serão recitados pelos alunos da Escola Municipal Antônio Sérgio Teixeira. O evento é uma parceria com os professores de literatura brasileira Sérgio Roberto Montero Aguiar e Andrea Letieri.

IMS Rio

O pipoqueiro da esquina

Curadoria: Eucanaã Ferraz

Abertura: 31 de outubro, às 19h

Visitação: de 1 de novembro a 18 de fevereiro de 2018

Pequena Galeria

Arquiteturas de si

Horário: das 16h às 18h

Faixa etária: a partir de 14 anos

Nº de participantes: 20 pessoas

Retirada de senha na recepção do IMS Rio 30 minutos antes

Mais informações: (21) 3284 7485

educativo.rj@ims.com.br

Gratuito

Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea

Rio de Janeiro - RJ

Tel.: 21 3284-7400

imsrj@ims.com.br

IMS Paulista

Dia D

31/10, terça-feira, 19h30

Cineteatro

Evento gratuito. Lugares limitados.

Distribuição de senhas 30 minutos antes do evento.

Limite de 2 senhas por pessoa.

Avenida Paulista, 2424

São Paulo

Tel.: 11 2842-9120

imspaulista@ims.com.br

IMS Poços

Dia D

31/10, terça-feira, 19h

Evento gratuito.

Sujeito à lotação da sala.

Rua Teresópolis, 90

Tel.: 35 3722-2776