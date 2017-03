Império Serrano volta ao grupo especial das escolas de samba do Rio

A Escola de Samba Império Serrano foi a campeã da Série A no carnaval do Rio de Janeiro. Com a vitória, a escola volta ao grupo especial, depois de oito anos de espera no acesso.

A Viradouro foi a segunda colocada na apuração, com cinco décimos a menos. A Estácio de Sá, disputava de perto o campeonato, mas perdeu pontos no último quesito, samba-enredo, e foi a terceira colocada no carnaval.

Última colocada, a União Parque Curicica desce para a Série B.

Com a ascensão da escola da Serrinha e o campeonato da Portela no grupo especial, Madureira hoje é só festa para suas duas representantes no reino do samba carioca.

Veja Também

Comentários