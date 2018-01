Ilha dos Estados Unidos tem ondas congeladas pelo frio

O frio extremo que atinge a costa leste dos EUA e do Canadá foi responsável por um fenômeno incomum na ilha de Nantucke, Massachusetts. Nessa terça-feira, 2, ondas congelaram no local.

Jonathan Nimerfroh, fotógrafo que vive no local, foi avisado por dois amigos surfistas de que o fenômeno estava acontecendo. "Eu dirigi até a praia e vi que estavam surfando em ondas congeladas", contou ao Boston Globe.

O fenômeno das ondas congeladas já havia ocorrido em 2015. Segundo o relato de Jonathan, a água do mar fica com consistência de neve semi-derretida e as ondas continuam se movimentando, porém de forma mais lenta.

"As ondas quebravam e se locomoviam até a areia. Eu estava lá tirando fotos e elas molhavam minhas botas", disse.