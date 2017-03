Igreja de Jesus Cristo promove exposiÃ§Ã£o de artes nesta quinta-feira

Com o objetivo de dar espaço a artistas plásticos, profissionais e amadores, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias organizam, com apoio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura de Turismo) a I Mostra de Artes SUD. O evento acontece nesta quinta-feira (23) em uma das capelas da Igreja.

A exposição vai contar com a participação de artistas renomados como Betinho Flores, Roko Brasil, Marilene Grolli e Érika Pedrasa. O evento conta também com uma programação multicultural, com apresentações musicais e de dança pela academia Harmonia.

Serviço

Das 19hs às 22h30

Rua Robert Spengler, 505, Jd. Monte Líbano - Campo Grande

Estacionamento gratuito, com entrada pela Sebastião Lima

Veja Também

Comentários