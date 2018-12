Iggy Azalea anuncia que fará show no Brasil neste mês de dezembro

A cantora Iggy Azalea anunciou que fará um show no Brasil ainda neste mês de dezembro. A apresentação ocorrerá no Rio de Janeiro no próximo dia 27.

"Farei uma apresentação no Maracanã no Rio no dia 27, então é melhor que vocês estejam lá no jogo", contou Iggy em seu Twitter nesta quarta-feira, 12. No dia citado, será realizado no estádio o Jogo das Estrelas, organizado pelo ex-jogador Zico.

Respondendo a fãs, a cantora ainda contou que deve se apresentar durante o intervalo da partida amistosa, e prometeu cantar a música Switch, feita em parceria com Anitta.