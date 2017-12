Hugh Laurie recebe presentes de Natal por engano e procura donos da encomenda

Quem não gosta de receber presentes? O ator britânico Hugh Laurie recebeu uma encomenda da Amazon, por engano, em sua casa no Reino Unido contendo presentes para crianças: um livro escolar de biologia, um jogo de tabuleiro e um terceiro item não revelado.

Como os três filhos do ator já são adultos, logo ele percebeu que se tratava de um engano e foi para o Twitter tentar ajudar quem perdeu os presentes. "Caros pais/tio/tia - me enviaram um pacote seu por engano e não consigo achar nenhuma forma de mandar de volta para a Amazon. Se você identificar o terceiro item do pacote, eu mando direto para vocês", escreveu o ator no tuíte.

Alguns usuários responderam o tuíte falando que ele provavelmente conseguiria mandar os presentes de volta se encontrar o número do pedido na embalagem e entrar em contato com a Amazon. Vamos torcer para que o intérprete do Dr. House consiga salvar o Natal de alguém.