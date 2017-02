Hugh Jackman está em tratamento para novo câncer de pele

O ator Hugh Jackman, famoso por encenar Wolverine na franquia "X-Men", está em tratamento contra um novo câncer de pele. Em seu Instagram, o australiano publicou nesta segunda-feira, 13, uma imagem da face com um curativo e revelou a notícia aos fãs.

"Outro carcinoma basocelular. Graças aos exames frequentes e médicos surpreendentes, tudo está bem. Parece pior com o curativo do que realmente está. Eu juro!", escreveu o astro, que também usou a hashtag "#wearsunscreen" (use filtro solar).

Jackman divulgou em novembro de 2013 o diagnóstico de carcinoma de células basais - uma forma de câncer de pele benigna muito frequente -, após a esposa Deborra-Lee Furness chamar sua atenção para uma mancha que tinha no nariz.

A última cirurgia feita pelo astro foi em fevereiro de 2016 - o ator também a divulgou no Instagram: "Um exemplo do que acontece quando você não usa protetor solar. Células basais. A forma mais brande de câncer, mas ainda assim perigosa. Por favor, use filtro solar e faça check-ups regulares", escreveu na ocasião.

