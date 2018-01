'How to Get Away with Murder' e 'Scandal' podem ganhar crossover

As duas séries são escritas por Shonda Rhimes e produzidas pela ABC - Divulgação

As séries How to Get Away With Murder e Scandal devem ganhar um crossover entre elas, de acordo com o site Deadline. Os rumores começaram após uma sugestiva troca de mensagens entre as protagonistas das duas séries no Instagram.

"Ei, Viola Davis, veja isso. Esse lugar te parece familiar? Onde você está?", escreveu Kerry Washington, de Scandal. A resposta de Viola veio minutos depois: "Ei, Kerry Washington, adivinhe onde eu estou?!".

