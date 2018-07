'Hotel Transilvânia 3' lidera bilheteria nos EUA

A animação "Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas", da Sony, faturou US$ 44.1 milhões em seu final de semana de estreia e ficou com a liderança das bilheterias americanas. O filme desbancou a última aventura do Marvel Studios, "Homem-Formiga e a Vespa", que fez US$ 28 milhões, acumulando US$ 132 milhões desde sua estreia. "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite", novo filme de Dwayne Johnson, arrecadou US$ 25,4 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.