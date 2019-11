Horizonte expandido

Um dos cinemas mais tradicionais de São Paulo, com sua programação cuidadosamente escolhida, o Petra Belas Artes está expandindo seu território com o streaming à la carte. A partir de agora, o público vai conferir grandes nomes da cinematografia mundial, com curadoria de André Sturm, à disposição em VOD (vídeo on demand).

Entre os filmes do catálogo, As Damas do Bois de Boulogne (1945), de Robert Bresson, As Diabólicas (1955), de Henri-Georges Clouzot, Possessão (1981), de Andrzej Zulawski.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.