Homenagens a mestres da MPB e artistas internacionais estão na agenda de shows

Música popular brasileira em ritmos diversos - Foto: Rafael Arbex

Sábado(27) e domingo (28)

Alessandra Leão

Tendo como convidados Anelis Assumpção e os músicos Caçapa, Guilherme Kastrup e Kiko Dinucci, a cantora apresenta o show 'Macumbas e Catimbós'. Pontos tradicionais de umbanda e candomblé integram o espetáculo. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (27), 22h. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Batucada do Instituto Convida Nei Lopes e Dadinho

O Instituto Cultural de Tradição e Memória do Samba de São Mateus homenageia, por meio de sua batucada, a ialorixá Mãe Gilda de Ogum, morta em 2000. Ao lado de Lopes, poeta, compositor e pesquisador, e Dadinho, integrante da escola de samba Camisa Verde e Branco desde 1962, o grupo faz show para defender a tolerância religiosa. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Big Band Na Gaveta Convida João Suplicy

Passeando por rock, blues e swing, a banda convida o músico para interpretar músicas de Beatles, Ray Charles, Roberto Carlos e outros compositores, além de temas compostos por Suplicy. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (26), sáb. (27) e dom. (28), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Centenário Jacob do Bandolim

A cantora Mariene de Castro, Rodrigo Lessa (fundador do grupo Nó em Pingo D'água) e o lendário grupo de choro Época de Ouro fazem show para celebrar o centenário de Jacob do Bandolim. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (27), 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eduardo Dussek

O irreverente cantor e compositor despontou para o público nos anos 1980, quando lançou músicas como 'Barrados no Baile' e 'Nostradamus'. Ele relembra seus sucessos acompanhado apenas por seu piano, em apresentação que faz parte do projeto 5 Sentidos, que inclui jantar com entrada, prato principal e sobremesa, a partir das 20h. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (27), 20h. R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edu Lobo

Ao lado de Chico Buarque, o cantor e compositor escreveu a trilha do espetáculo 'O Grande Circo Místico', que gerou álbum lançado em 1983, com participação de vários artistas. Ele relembra as músicas feitas para o projeto - entre elas, 'Beatriz' e 'A História de Lily Braun'. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fábio Jr.

Com 45 anos de carreira, o cantor romântico estreia sua nova turnê. Os sucessos 'Caça e Caçador', 'Alma Gêmea', 'Só Você' e também músicas incluídas no álbum mais recente do artista, lançado em 2015, fazem parte do repertório. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (27), 22h. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Grand Bazaar

Influenciado pela música dos países dos Bálcãs, o grupo destaca as músicas do álbum 'Grand Bazaar II' (2016). Além do repertório autoral, um dos destaques é a releitura de 'Pagode Russo', composição de Luiz Gonzaga. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (27), 20h. Grátis.

Guilherme Arantes

Em show de piano e voz, o cantor e compositor interpreta músicas marcantes de sua carreira, iniciada nos anos 1970. 'Cheia de Charme' e 'Meu Mundo e Nada Mais' são alguns dos clássicos que ele relembra. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (26), 21h; sáb. (27), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lara Aufranc

A cantora e compositora interpreta as músicas do álbum 'Passagem', lançado no ano passado, marcando seu afastamento da persona Lara e os Ultraleves. Rock dos anos 1970, baião e samba são alguns dos estilos que ela incorpora no disco. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (27), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mojito Experience

Comemorando 15 anos de carreira, o grupo lança o álbum 'Mojito Experience Ao Vivo'. Samuel Samuca e Nô Stopa são os convidados da banda, que passeia por rock, rap, reggae e forró. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toe, Ventre e E a Terra Nunca me Pareceu Tão Distante

Formado em Tóquio há 18 anos, o quarteto Toe vem ao Brasil pela primeira vez, com sua mescla de math rock e post rock. A abertura da noite fica por conta do show coletivo que reúne o trio carioca Ventre e o grupo paulistano E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. A apresentação é promovida pelo selo Balaclava Records. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (27) e dom. (28), 17h (abertura). R$ 120/R$ 160 (sáb., esgotado). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Toninho Horta, Raul de Souza, Arismar do Espírito Santo e Robertinho Silva

Horta (guitarra), Raul (trombone), Arismar (contrabaixo) e Robertinho (bateria) são instrumentistas de referência na música brasileira. Eles trazem para o Brasil o show coletivo que foi apresentado pela primeira vez no BarranquiJazz Festival, na Colômbia, em setembro do ano passado. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (27), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trio Corrente

Formado por Fábio Torres (piano), Paulo Paulelli (baixo) e Edu Ribeiro (bateria), o grupo ganhou o Grammy de melhor álbum latino de jazz em 2014. Neste show, o trio destaca músicas do álbum 'Volume 3' (2016). Jazz B (120 lug.). R. General Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 6ª (26) e sáb. (27), 22h. R$ 45. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Walmir Borges

Com participações de Dexter, Péricles e Simoninha, o artista apresenta músicas do álbum 'Melhor Momento', pautado pelo soul. Entre os destaques do trabalho, está a regravação de 'Lábios de Mel', lançada por Tim Maia. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (26) e sáb. (27), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

André Whoong e LaBaq

Os artistas pertencem ao elenco do selo Rosa Flamingo. Whoong, que planeja lançar um single por mês até o fim de 2018, apresenta a faixa 'Seja Bom'. Já a cantora e compositora LaBaq apresenta as músicas de seu primeiro álbum, 'Voa' (2016), com pitadas de rock e jazz. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (28), 18h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Caiçara

No EP 'Folguedo Urbano', o artista pernambucano apresenta sua abordagem de ritmos tradicionais como o baião, o xote e o coco. O trabalho, que tem músicas como 'Orixás' e 'Domingo',

é a segunda parte da trilogia 'Efeito em Casa'. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (28), 16h. Grátis.