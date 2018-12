Homenagem para Clarice Lispector, a cronista

Uma das mais importantes escritoras brasileiras, Clarice Lispector (1920-1977) será lembrada deste domingo, 9, a terça, 11, com uma série de encontros no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Trata-se da Hora de Clarice, um evento anual, já em sua oitava edição, que reúne leitores, escritores e pesquisadores em discussões sobre a autora de A Hora da Estrela e A Paixão Segundo G. H., que nasceu no dia 10 de dezembro (e morreu um dia antes de fazer 57).

A programação do Instituto Moreira Salles, que abriga o acervo da autora desde 2004, será realizada na terça, 11, e se concentrará nas crônicas de Clarice - a Rocco lançou, em agosto, Todas as Crônicas e, em maio, Correio Para Mulheres.

Na sede do IMS de São Paulo, às 19h, a escritora Andrea del Fuego vai ler algumas dessas crônicas. Na sequência, o editor Pedro Karp Vasquez fala sobre seu trabalho na organização deste volume - é a primeira vez que suas crônicas são reunidas num único livro.

No Rio, às 20h, a atriz Clarice Niskier também vai ler textos de Clarice, e a leitura será intercalada por breves peças musicais compostas por Vitor Niskier Braga para o evento.

O Rio, cidade em que Clarice viveu, concentra a programação, que começa antes dos eventos do IMS, idealizador da Hora de Clarice. Hoje, 9, às 18h, no Sesc Copacabana, uma leitura dramatizada será seguida por um debate acerca também de seus romances, novelas e contos. Posso falar?

Conversas com Clarice Lispector tem direção de André Paes Leme e roteiro e curadoria de Clarisse Fukelman. No elenco, Claudio Mendes, Ester Jablonski e Suzana Nascimento. No debate, Clarisse Fukelman, que é professora de Comunicação na PUC-Rio, e Sandra Teixeira, psicanalista e jornalista.

Na segunda, 10, às 15h, na Casa de Rui Barbosa, Pedro Karp Vasquez fala não só de seu trabalho em Todas as Crônicas, mas das outras edições especiais da obra de Clarice publicadas pela Rocco, sob sua responsabilidade há 15 anos. Na terça, 11, às 20h, no Midrash, Teresa Montero, autora de O Rio de Clarice - Passeio Afetivo pela Cidade (Autêntica) mostra alguns dos lugares que marcaram a escritora.

