Homem erra e compra show de gaita de fole em vez de Red Hot Chili Peppers

No entanto, Robb confundiu o nome das bandas e acabou comprando bilhetes para um show de gaita de foles - Foto: Twitter

Duncan Robb é um homem que queria presentear a namorada com uma ida ao show da banda de rock Red Hot Chili Peppers para comemorar o Dia dos Namorados, celebrado no país nesta quarta-feira, 14. No entanto, Robb confundiu o nome das bandas e acabou comprando bilhetes para um show de gaita de foles.

O casal, que mora em Chesterfield, na Inglaterra, a 547 quilômetros de Belfast, onde seria o show, descobriu o equívoco apenas três dias antes do evento.

Ao jornal ABC Robb contou que viu ingressos no valor de US$ 42 (o equivalente a R$ 136,50) cada um, e apesar de ter se surpreendido com baixo custo, não duvidou da "oferta" e decidiu comprar. O problema, no entanto, é que os ingressos eram para o show da banda Red Hot Chili Pipers, que toca o instrumento associado à cultura escocesa, a gaita de foles - muito diferente do grupo conhecido internacionalmente Red Hot Chili Peppers.

Robb publicou o equívoco no Twitter no último sábado, 10.

"Não posso acreditar que fomos até a cidade de Belfast (a 547 quilômetros) não para Red Hot Chili Peppers, mas sim para 'a melhor banda de gaita de foles do mundo', Red Hot Chili Pipers... Pensei que houvesse conseguido uma superoferta dos bilhetes. Um pesadelo."

Ele comprou os ingressos na época do Natal e só descobriu o equívoco na última quarta-feira, 7, quando a namorada procurou informações sobre quem abriria o show dos Red Hot Chili Peppers. "O show era no dia 10, então eu poderia usar como presente de Dia dos Namorados."

Douglas Gillespie, um porta-voz da banda especialista em gaita disse ao The New York Post que não é a primeira vez que alguém se confunde. "Somos cuidadosos e colocamos gaitas no anúncio para que as pessoas não se equivoquem. Nós nunca quisemos nos passar por Red Hot Chili Peppers. Nós os respeitamos muito."

Fim da história. O casal acabou indo ao show da banda de gaita e até compartilhou um trecho do show no Twitter.