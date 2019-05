Hoje tem rock com a banda Gessy na programação do Sesc Morada dos Baís

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140 - Arquivo

A semana musical do Sesc Morada dos Baís segue a todo vapor nesta sexta-feira (10), com apresentação da banda Gessy & The Rhivo Trio, que levará para o público presente os clássicos do rockabilly, um dos primeiros sub-gêneros do rock and roll, tendo surgido nos Estados Unidos no começo da década de 1950, especialmente no Sul do país.

As apresentações, que acontecem de quarta a sábado, começam sempre às 20 horas, são abertas ao públicas, sujeitas à lotação do espaço, que é para 350 pessoas.

O sábado, 11, será comandado pela cantora Amanda, revivendo interpretações únicas da MPB. Nascida em Goiás, cresceu no Maranhão e começou a cantar Teresina, participou de diversos projetos e hoje vive em São Paulo, onde encanta o público com sua técnica e voz doce.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms