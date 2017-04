Hoje tem apresentação de teatro na feira da Orla Morena

O Teatral Grupo de Risco apresenta nesta quinta e sexta-feira (6 e 7) o espetáculo de rua “Mito do Mato”, de Virginia Lucia Menezes. As apresentações são gratuitas e fazem parte do projeto “Mitos em Risco”, contemplado no edital do FIC (Fundo de Investimentos Culturais) da Fundação de Cultura de Mato Groso do Sul.

O Mito do Mato é um espetáculo de rua que resgata a história do processo de divisão do Mato Grosso, até então, uno. A encenação revela os interesses pela divisão da considerada ‘Terra Mãe’ das minas de ouro e diamantes e a criação de um novo Estado, o Campo do Mato e seus celeiros de fartura.

O texto foi escrito por Virginia Fonseca e é inspirado na tragédia grega “Os sete contra Tebas”, de Ésquilo e de estudos e pesquisas em jornais, depoimentos, literatura e documentários realizados pelo Teatral Grupo de Risco.

A apresentação de hoje começa às 19h, na Feira da Orla Morena, ambos no bairro Cabreúva. Já na sexta-feira o espetáculo será apresentado às 10h na Praça Ary Coelho, Centro.

