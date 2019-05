Histórias urbanas

A ocupação das cidades é o tema do episódio inédito da série A Cidade no Brasil, que será exibido nesta quarta-feira, 1º, às 21h, no SescTV. Atração, que tem direção da cineasta Isa Grinspum Ferraz, apresenta um olhar sobre as cidades brasileiras, desde a sua criação até a atualidade. Ao todo serão 10 episódios, que estarão disponíveis, com legendas em português, inglês e espanhol, no site do SescTV, em sesctv.org.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.