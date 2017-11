Historiador viraliza ao mostrar restauração de pintura do século 17

No passado, era comum aplicar verniz em pinturas para conservá-las da ação do tempo. Hoje, se sabe que essa técnica é errada e a longo prazo traz prejuízos para as pinturas, deixando-as com um tom amarelado e descaracterizando a obra original do autor.

Com a evolução nas técnicas de restauração, há um movimento para retirar o verniz acumulado nas pinturas e deixá-las novamente como o artista a havia pintado. O historiador britânico Philip Mould postou vídeo no Twitter da restauração de um retrato de uma mulher feito em 1618 que impressionou a rede social.

Com mais de 92 mil retuites, o vídeo mostra Mould aplicando uma solução que dissolve o verniz acumulado e restaura detalhes da pintura antes perdido por conta da dessaturação causada pela película. Não há muitos detalhes sobre quem pintou a mulher ou quem é a modelo, a única informação conhecida é que ela tem 36 anos.