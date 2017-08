Historiador Arno Wehling toma posse na Academia Brasileira de Letras

O historiador e professor Arno Wehling tomou posse nesta sexta-feira (11) na Cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o acadêmico havia sido eleito em 9 de março para o lugar do poeta Ferreira Gullar, falecido em dezembro do ano passado.

Além de Gullar, já ocuparam a Cadeira 37 os imortais Silva Ramos, Alcântara Machado, o

ex-presidente da República Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand, João Cabral de Melo Neto e Ivan Junqueira.

“Em todos os ocupantes da cadeira, uma unanimidade, a defesa da língua portuguesa como falada no Brasil, com suas características e particularidades. E um traço comum, a esperança dirigida a objetos diversos, conforme os valores e as intenções de cada um, mas sempre esperança”, disse Wehling em seu discurso.

