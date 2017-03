"HistÃ³ria da Moda no Brasil" Ã© importante documento sobre mais de um sÃ©culo de costumes

O jornalista Luís André do Prado e o professor de moda João Braga, ambos escritores, assumiram a trabalhosa missão de contar a história da moda no Brasil em uma pesquisa inédita, considerada a mais completa já realizada no país sobre o assunto. Eles lançam pela Disal Editora o livro "História da Moda no Brasil- das influências às autorreferências", que traz mais de um século de evolução de costumes e tendências, detalhando todos os movimentos estéticos e comportamentais.

De conteúdo maciço, a obra é dividida de forma fácil e didática, como em uma enciclopédia inteiramente dedicada à moda. Está tudo lá. A Belle Époque (1889 – 1918), os chamados “Anos Loucos” (1919 -1930), a Era do Rádio (1931 -1945), os Anos Dourados (1946 – 1960), a Tropicália (1961 –1975), os “Anos Azuis” (1976 – 1990), até o período conhecido como “Supermercado de Estilos” (1991 – 2010), onde o setor atinge a maturidade com escolas e semanas de moda.

São 642 páginas que garantem uma verdadeira viagem no tempo e que proporcionam um entendimento de todo o processo evolutivo. De quando apenas reproduzíamos ou adaptávamos lançamentos de Paris à criação da alta moda local, os nomes que marcaram cada período, passando pelo surgimento do prêt-à-porter nacional até a consolidação de eventos como a São Paulo Fashion Week e Rio Fashion na primeira década do século XXI.

Um painel visual composto por mais de 400 imagens, 127 depoimentos (incluindo nomes como Glória Kalil e o estilista Lino Villaventura), e muito embasamento teórico com levantamento em diversos acervos. Tudo embrulhado na contextualização cuidadosa da relação simbiótica entre moda e transformação da sociedade e, claro, um acabamento gráfico primoroso, marca característica da Disal Editora.

