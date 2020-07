HBO já trabalha na continuação de 'Game of Thrones'

Ryan Condal será o showrunner ao lado de Miguel Sapochnik, responsável pela direção de episódios como A Batalha dos Bastardos e Os Ventos do Inverno - (Foto: HBO)

A HBO já trabalha na sequência da série Game of Thrones. De acordo com informações, a nova produção vai se chamar House of The Dragon, baseada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin que narra a trajetória da Casa Targaryen, e seus dominadores de dragões, 300 anos antes de GoT.

Ryan Condal será o "showrunner" ao lado de Miguel Sapochnik, responsável pela direção de episódios como A Batalha dos Bastardos e Os Ventos do Inverno. A série terá dez episódios e o elenco ainda não foi anunciado. O lançamento está previsto para 2022.

O episódio Fogo e Sangue cobre 150 anos e inclui a ascensão e queda de muitos líderes em Westeros. Há rumores de que a Guerra Civil de Targaryen, citada durante a saga de Game of Thrones, estará na sequência.