HBO espalha seis tronos de ferro para que fãs de 'Game of Thrones' os encontrem

A HBO decidiu fazer ainda mais suspense sobre a última temporada de Game of Thrones e espalhou seis tronos de ferro pelo mundo. O objetivo da ação é fazer com que os fãs os encontrassem.

A iniciativa faz parte de um "esquenta" para a 8ª temporada da série, que estreia em 14 de abril. O canal quer saber até onde os espectadores de Game of Thrones são capazes de chegar. Com a hashtag #ForTheThrone, os fãs começaram uma caçada pelos tronos.

O primeiro deles foi localizado na Inglaterra, na floresta de Puzzlewood. O segundo aparece em uma paisagem polar. A HBO divulgou, no site oficial, três vídeos de 360º do trono de ferro durante o amanhecer, ao longo do dia e no fim da tarde. Mesmo assim, o desafio para localizar o objeto é difícil. Você está disposto a encarar o desafio?