HBO confirma spin-off de 'Game of Thrones'; 5 projetos são avaliados

A HBO promoveu um encontro com jornalistas na manhã desta quarta-feira, 1, para anunciar as novidades de sua programação de 2018 e novos projetos que o canal desenvolverá. Entre eles, um spin-off de Game of Thrones.

Ainda não há detalhes sobre a nova série, mas Gustavo Grossmann, vice-presidente corporativo de Networks da América Latina, garantiu que cinco projetos estão sob análise. Um deles, uma possível "prequel" (sequência de uma história apresentada no início da história), mas os detalhes da possível trama não foram revelados.

Sobre a oitava e derradeira temporada de Game of Thrones, um balde de água fria aos fãs: não há data para a estreia. As gravações começaram há poucas semanas e a longa produção pode arrastar sua veiculação para 2019.