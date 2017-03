HBO anuncia a data da nova temporada de 'Game of Thrones?

A HBO anunciou na tarde desta quinta-feira, 9, via redes sociais, a data de estreia da sétima temporada de sua série de maior sucesso, Game of Thrones. A saga volta ao ar no dia 16 de julho.

Em 2016, a produção se tornou a série mais premiada da história do Emmy, com 38 troféus, superando, inclusive, o sitcom Frasier (1993-2004), que tinha 37.

Game of Thrones conquistou os prêmios de melhor drama, roteiro e direção - os dois últimos por Batalha dos Bastardos, penúltimo episódio da sexta temporada

