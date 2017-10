Harvey Weinstein diz estar 'profundamente devastado' com separação

Harvey Weinstein diz estar "profundamente devastado" após sua mulher, Georgina Chapman, anunciar a separação depois das denúncias de abusos cometidos pelo poderoso produtor de cinema nos últimos dias. "Eu perdi minha mulher e filhos, as pessoas que eu mais amo no mundo", disse Weinstein em uma entrevista exclusiva ao site PageSix.

O produtor de 65 anos foi alvo de inúmeras denúncias desde a última quinta-feira, 5, quando o The New York Times publicou uma reportagem com acusações de atrizes e profissionais da indústria do cinema. Na última terça-feira, 10, a The New Yorker também divulgou outra matéria em que pelo menos 3 mulheres detalham estupros cometidos por Weinstein.

Ele foi demitido da The Weinstein Company, a produtora que criou com o irmão Bob, e na terça, 10, sua mulher anunciou a separação.

"Eu apoio a decisão dela totalmente. Não fiquei no caminho dela quando discutimos a separação, a encorajei a fazer o que estava no seu coração. Sei que ela tem que fazer o que é melhor para as crianças, para ela mesma e para seu negócio, ela emprega 130 pessoas. Não quero que ela nem meus filhos se machuquem mais ainda. Eu realmente amo Georgina, e espero que um dia possamos nos reconciliar, embora agora eu não saiba se isso seja possível", disse Weinstein.

A estilista de 41 anos e Weinstein, de 65, se casaram em 2007 e têm dois filhos, um de 7 e outro de 4 anos.

"Meu coração está partido por todas as mulheres que sofreram uma dor tremenda por estas ações imperdoáveis. Decidi deixar meu marido", disse Georgina, em um breve depoimento à revista People, na terça-feira, 10.

