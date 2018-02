Harvard convida Anitta para dar palestra sobre o Brasil

O Brazil Conference é realizado pela comunidade brasileira de estudantes de Harvard e do MIT para promover o encontro com líderes e representantes da diversidade do Brasil - Foto: Diário do Grande ABC

A cantora Anitta foi convidada pela Universidade de Harvard para dar uma palestra sobre o Brasil no evento 'Brazil Conference', que ocorre todos os anos em Massachusetts. A informação do convite foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. Entretanto, Anitta ainda não decidiu se vai ao evento.

Em 2017, o juiz Sérgio Moro participou do evento. Na ocasião, também participaram os empresários Jorge Paulo Lemann e Luiza Trajano, a ex-presidente Dilma Rousseff, o publicitário Nizan Guanaes e o ator Wagner Moura.

O Brazil Conference é realizado pela comunidade brasileira de estudantes de Harvard e do MIT para promover o encontro com líderes e representantes da diversidade do Brasil. O objetivo é encontrar soluções inovadoras para o futuro do País.

Em 2018, o evento vai ocorrer nos dias 6 e 7 de abril.