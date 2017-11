Harry Styles faz guerra de comida com crianças e cães em novo clipe

O cantor Harry Styles lançou o vídeoclipe de seu mais recente sucesso, "Kiwi", nesta quarta-feira, 8. O vídeo traz várias crianças vestidas com roupas formais (porém coloridas) enquanto fazem uma grande guerra de comida em um local que parece o ginásio de uma escola. No fim, o próprio Harry aparece trazendo cãezinhos para se juntar à confusão.

Os fãs adoraram o resultado, e alguns chegaram a ressaltar a diversidade das crianças escolhidas para integrar o elenco do clipe. "Harry Styles é tão maravilhoso que transformou o #KiwiMusicVideo em um hino de inclusão e diversidade! O cantor chamou crianças de todas as regiões e raças do mundo, incluindo também uma com síndrome de down", disse, por exemplo, um usuário do Twitter.