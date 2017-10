Harry Styles é assediado fisicamente durante show e fãs se revoltam

Fãs de Harry Styles, ex-vocalista da banda One Direction, se revoltaram nas redes sociais após surgir um vídeo de um fã assediando o cantor durante um show. Durante o We Can Survive, um show beneficente para arrecadar fundos para o combate ao câncer de mama, que foi realizado em Los Angeles no último sábado, 21, uma fã apertou a virilha do cantor britânico em um momento que ele se aproximou da plateia.

Perto do fim da música Kiwi, como de costume, Harry foi para perto do público para animar o show. Ele se jogou de joelhos e estava de olhos fechados, balançando os braços de acordo com o ritmo da música", relatou uma fã, que estava no show, na rede social Tumblr. "Uma fã então esticou o braço e colocou a mão em sua virilha. Ele se levantou rapidamente e me pareceu que empurrou a mão dela para sair de lá rápido. Deu para perceber que ele ficou um pouco ressabiado com o acontecimento porque ele evitou aquela parte do palco pelo restante do show", continuou.

Os fãs criaram a hashtag #RespectHarry (respeite o Harry) para denunciar o abuso que o cantor sofreu no show e também conscientizar as pessoas para não assediar cantores e cantoras durante suas apresentações, momento em que ficam vulneráveis ao público.