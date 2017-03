Harry Styles divulga capa de seu novo single

De costas, na praia, apreciando um belo pôr do sol. Essa é a melhor imagem que você vai ter do primeiro single solo do Harry Styles, ex-One Direction. Pelo menos até a próxima sexta-feira, 7 de abril, quando a faixa será oficialmente lançada.

A nova música se chama Sign Of The Times, e tudo indica que vai ser bem diferente do estilo até então empregado pelo cantor.

Mudanças na performance? Isso vai ter que esperar pelo menos até dia 15 de abril, quando Styles estará no programa Saturday Night Live, da emissora NBC, quando cantará o novo single pela primeira vez, ao vivo.

O álbum completo ainda não tem data específica de lançamento, mas deve sair ainda em 2017.

