Harry Styles beija James Corden durante participação no 'Carpool Karaoke'

Um momento durante o Carpool Karaoke especial de Natal deixou a internet em polvorosa: o apresentador James Corden e o cantor Harry Styles se beijaram no final do popular quadro do The Late Late Show with James Corden.

Com participações de praticamente todos os convidados do quadro durante o ano, entre eles: Styles, Katy Perry, Bruno Mars, Miley Cyrus, Foo Fighters e outros, Corden cantou canções natalinas como forma de fechar o ano no programa.

Por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que os dois se beijam: durante participação em programa da televisão inglesa em 2013, Corden e Styles também se beijaram em um dos quadros.