Happy hour da Morada dos Baís terá forró, samba, rock e blues nesta semana

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5.140 - Arquivo

A semana traz ritmos diferentes e dançantes nas noites de happy hour do Sesc Morada dos Baís. Os shows começam às 19h30 e são abertos ao público, limitados à lotação do espaço.

A animação começa na quarta-feira, 13, com o show “Made in Brazil”, de Zezinho do Forró. Desenvolvido em parceria com Arapiraka e o produtor Taveira Junior para turnê internacional em comemoração aos 35 anos de carreira.

Quinta, 14, véspera de feriado tem samba de primeira, tem samba com do “Grupo Bom de Fato”, com um repertório recheado de nomes nacionais do samba e pagode.

Na sexta-feira, 15, feriado de Proclamação da República, o Sesc Morada dos Baís não abre, mas sexta-feira, 16, tem apresentação da Banda Fusca 69 que agita o público com o melhor do rock clássico e um blues de primeira, como Rolling Stones, Eric Clapton, Celso Blues Boy e muito mais.

Lídia Baís – Aproveite a visita no Sesc Morada dos Baís para experimentar nossas novidades do cardápio regional, assinado pelo Chef Marcílio Galeano e conhecer a Casa de Memória Lídias Baís, que envolve móveis do antigo casarão, time line de notícias relevantes referente à família e à Casa, pontos turísticos de Campo Grande mostrado em touch screen, instrumentos, indumentárias e discos de Lídia Baís. O espaço pode ser visitado de terça a sábado das 14h às 20h.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 19h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms.