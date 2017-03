Hanson anuncia turnê mundial em comemoração aos 25 anos do grupo

O grupo Hanson, que ficou conhecido na década de 1990 por conta da música MMMBop, anunciou uma turnê mundial em comemoração a seus 25 anos de carreira. Isso mesmo: 25 anos!

Apesar de o primeiro grande sucesso ter surgido há 'apenas' 20 anos, o trio de irmãos já fazia apresentações desde 1992.

De acordo com a nota publicada no site oficial da banda, há shows programados para América do Norte e Europa. O fato acabou gerando a decepção de diversos fãs brasileiros, mas calma: de acordo com o texto, apresentações na Austrália e na América do Sul devem ser anunciadas em breve. Quem sabe o Brasil não esteja nos planos?

Confira abaixo alguns dos principais hits que fizeram a banda tornar-se conhecida, e também a reação de fãs brasileiros ao anúncio da turnê sem o país

