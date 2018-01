Halsey fala sobre assédios sexuais que sofreu quando era mais jovem

Na marcha realizada em Nova York, uma das personalidades presentes foi a cantora Halsey, que recitou um poema cujo tema eram assédios sexuais que presenciou e sofreu - Foto: Instagram

No último sábado, 20, diversas cidades dos Estados Unidos foram palco do "Women's March". Na marcha realizada em Nova York, uma das personalidades presentes foi a cantora Halsey, que recitou um poema cujo tema eram assédios sexuais que presenciou e sofreu. Na marcha de Los Angeles, foi Natalie Portman quem fez um discurso emocionante.

"É 2009 e eu tenho 14 anos e estou chorando. Não tenho muita certeza de onde estou, mas estou segurando a mão da minha melhor amiga Sam na sala de espera de uma clínica de planejamento familiar. Minha melhor amiga foi estuprada por um homem que nós conhecíamos porque ele trabalhava na nossa escola. Ele a segurou com seus livros ao lado, cobriu sua boca e consumou o ato", começou Halsey.

"É 2002 e minha família acaba de se mudar e as únicas pessoas que eu conheço são as amigas da minha mãe e o filho de uma delas. Ele diz que vai me ensinar a tocar violão se eu apenas ficar quieta. E a escada ao lado do apartamento 1245 vai me assombrar pra sempre em meus sonhos enquanto eu estiver viva e eu sou muito jovem para saber por que minhas coxas doem, mas eu devo mentir, eu devo mentir", contou a cantora.

Halsey continuou: "É 2012 e eu estou namorando um cara e eu durmo na cama dele e eu acabei de aprender a dirigir e ele é mais velho que eu e ele bebe uísque e está pagando por tudo, essa coisa de ser adulto não é barata. Nós estamos brigando muito, quase dez vezes por semana, e ele quer fazer sexo e eu só quero dormir. Mas ele disse que eu não posso dizer não para ele, porque eu devo a ele. Ele paga meu jantar, então tenho que agradá-lo. Ele me força a ficar de joelhos. Eu estou confusa porque ele está me machucando enquanto diz 'por favor'. Ele é homem e precisa dessas coisas, ele é meu namorado. Então por que me sinto tão desconfortável? ", discursou Halsey.

O discurso emocionante de Halsey gerou muita repercussão entre seus fãs nas redes sociais, inclusive entre os brasileiros.