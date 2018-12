Halsey critica falta de inclusão no Victoria's Secret

A cantora Halsey criticou a falta de inclusão no evento da Victoria's Secret e fortaleceu seu apoio à comunidade LGBT. No último domingo, 2, o canal norte-americano ABC transmitiu o desfile, gravado no início de novembro, em Nova York. Nessa edição, os artistas Shawn Mendes, Rita Ora, Halsey, The Chainsmokers, The Struts e Kelsea Ballerini fizeram performances no palco, ao mesmo tempo em que a marca desfilava suas peças.

"Eu adoro o Victoria's Secret Fashion Show desde que sou jovem. Me apresentar esse ano ao lado de outros artistas incríveis e modelos/amigas esforçadas era para ter sido a melhor noite do meu ano. No entanto, depois de gravar a performance, alguns comentários foram feitos a respeito do desfile que eu simplesmente não posso ignorar. Como um membro da comunidade LGBTQ+, eu não tolero falta de inclusão, especialmente uma motivada por estereótipos", desabafou a cantora.

Halsey aproveitou a oportunidade para divulgar a GLSEN, uma organização que oferece serviços para proteger a juventude LGBTQ+. A cantora revelou que fez uma doação generosa à organização e finalizou acrescentando que "a aceitação total é a única fantasia que apoio".

No último mês, o chefe de marketing da Victoria's Secret, Ed Razek, gerou polêmica ao dar uma entrevista à revista Vogue norte-americana. Quando questionado sobre a falta de diversidade no elenco do desfile, ele respondeu: "Não, eu não acho que devemos colocar modelos transexuais no desfile. Porque o show é uma fantasia. É um entretenimento especial de 42 minutos. É o único do tipo no mundo e qualquer outra marca de moda do mundo o pegaria em um minuto", disse Razek.