'Há um ano renasci', declara Ana Furtado 12 meses após 1ª cirurgia contra câncer

Um segundo aniversário de vida. É assim que se sente Ana Furtado ao relembrar da primeira cirurgia para a retirada de um tumor na mama, que ocorreu há exatamente um ano.

"Há um ano renasci. Hoje celebro exatos 365 dias de nova vida, de força, fé e coragem diárias em uma trajetória desafiadora. São 365 oportunidades. Me sinto imensamente grata por todas elas", escreveu na legenda da foto em que aparece com cabelo mais curtinho, no perfil oficial dela no Instagram.

Ana Furtado revelou a luta contra o câncer de mama em maio de 2018. Na ocasião, ela já tinha feito a cirurgia para retirada do tumor em abril. A apresentadora disse que descobriu a doença após um autoexame e uma mamografia e, por isso, também ressaltou a importância do autoexame.

Na publicação desta terça-feira, 9, Ana Furtado se considera uma pessoa de sorte. "Privilégio de estar com meus amigos e família, de trabalhar com o que amo, de ver minha filha crescer e de estar ao lado do meu marido. Sou grata a Deus, aos médicos, enfermeiros, técnicos, amigos, familiares e todas as pessoas que me encorajaram e fortaleceram de alguma forma ao longo do caminho. Sempre tive a certeza da vitória", escreveu.

Em dezembro passado, a apresentadora da TV Globo comemorou o fim do tratamento com radio e quimioterapia. "Que felicidade, estou recebendo alta", disse na ocasião.