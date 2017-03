Há 37 anos, Arte Mahikari propaga métodos de mudança para o bem universal

Disseminando a comunhão com Deus e a reforma íntima para a construção conjunta da cultura da paz, os praticantes da Sukyo Mahikari foram homenageados durante sessão solene na Assembleia Legislativa, na noite dessa quinta-feira (2), por proposição dos deputados George Takimoto (PDT) e Paulo Siufi (PMDB). O evento contou com a participação de representantes da arte criada no Japão, em 1959, e que reúne aproximadamente 1,1 mil praticantes em Campo Grande. "Trata-se de uma prática que tem como objetivo iluminar o caminho das pessoas, com métodos que conduzam ao bem comum nas mais diversas áreas, como saúde e educação, sempre primando pela qualidade de vida", afirmou o presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB).

Ele lembrou que o Dia Estadual da Sukyo Mahikari é celebrado anualmente em 27 de fevereiro e foi instituído pela Lei Estadual 4.535/2014, de autoria de Takimoto. A data integra o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. O deputado Siufi entregou o Diploma de Honra ao Mérito ao diretor da Sukio Mahikari, Rui Harada Nichioka, homenageado da noite, e agradeceu, como praticante, os ensinamentos difundidos pela arte japonesa. "Para melhorar o mundo, temos que melhorar a cada um de nós e eu só posso agradecer por Deus ter colocado pessoas tão generosas em meu caminho", disse, ressaltando que a Sukio Mahikari foi decisiva na superação de problemas familiares e no fortalecimento pessoal. O parlamentar é autor da Lei Municipal 5.335/2014, juntamente com Edson Shimabukuru, que instituiu o Dia da Sukio Mahikari em Campo Grande.

A arte japonesa chegou à cidade em 1980 e hoje reúne 1,5 mil praticantes em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso - sendo 1,1 mil somente em Campo Grande. Foi fundada em 1959, pelo mestre Kotama Okada, com o propósito de divulgar os princípios divinos para toda a humanidade e chegou ao Brasil em 1974. "Trabalhamos para atender as pessoas na elevação espiritual, transcendendo barreiras de raça, política, religião e etnia, porque quando se purifica o ser é possível receber mais saúde e prosperidade", explicou o homenageado, Nichioka, diretor da sede regional de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Noroeste de São Paulo.

Ele propôs uma reflexão ante os paradoxos da humanidade. "De um lado, observamos grande desenvolvimento e progresso material, especialmente na medicina, educação, agricultura e ciência, mas será que aumentou o número de pessoas saudáveis e felizes? De um lado avançamos, mas surgem impasses e o aumento no número de pessoas com distúrbios psicológicos", analisou. Também defendeu a utilização da tecnologia a serviço de uma civilização mais integradora - a Era de Sukyo.

Entre os praticantes, o processo de depuração da humanidade é denominado Okiyome (purificação) e consiste, entre outras práticas, na imposição de mãos, por meio da qual é transmitida a mahikari, ou seja, a "luz divina". "O que Deus deseja é que mais pessoas abram os olhos espirituais e se utiliza justamente das pessoas para atuar em benefício da humanidade, tanto que, quanto mais virmos profissionais com o sentimento de amor magnânimo, nas mais diversas atividades, poderemos criar uma sociedade melhor, com mais respeito e tolerância a todos", finalizou Nichioka. A solenidade foi encerrada com apresentação do grupo Taiko (tambores japoneses).

