Há 10 anos, Britney Spears ficava careca

Parece que foi ontem, mas já faz uma década que a cantora Britney Spears "surtou" e passou a atacar fotógrafos, ser alvo de boatos "estranhos" e até mesmo a raspar todo seu cabelo.

Foi justamente em 16 de fevereiro de 2007 que a cantora chegou encapuzada a um cabeleireiro, onde tirou todas as suas madeixas, o que chamou a atenção do mundo inteiro à época. Seis meses depois, ela voltaria às paradas de sucesso com o hit Gimme More, do CD Blackout, que também contou com Piece of Me e Break The Ice.

Em um programa da MTV feito na ocasião do lançamento de um de seus discos, em outubro de 2008, Britney chegou a afirmar: "Eu olho para o passado e fico tipo: 'Sou uma pessoa inteligente. O que diabos eu estava pensando?!'".

