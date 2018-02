Gusttavo Lima publica vídeo com fuzil e declara apoio a Bolsonaro

"Pelo amor de Deus, países que têm o porte de arma liberado têm mais mortes", disse outro internauta - Foto: Diário do Grande ABC

O cantor Gusttavo Lima publicou um vídeo em seu Instagram na última quinta-feira, 22, em que aparece treinando tiro com um fuzil. Na legenda, ele pede mudança na política de porte de armas e declara apoio ao pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro atual deputado federal.

"Hoje em dia no Brasil, só está desarmado o cidadão de bem. Revogação do Estatuto do desarmamento já. Nossas família e nossas casas protegidas. #bolsonaro2018", escreveu o sertanejo na legenda, marcando o perfil do político.

Nos comentários, os fãs ficaram divididos sobre a posição de Gusttavo. "Isso mesmo, arrasou!", comentou uma seguidora. "Pelo amor de Deus, países que têm o porte de arma liberado têm mais mortes", disse outro internauta.