Gusttavo Lima homenageia filho enquanto espera outro: 'parceiros'

O cantor sertanejo Gusttavo Lima publicou uma homenagem ao seu filho Gabriel no Instagram, e aproveitou para mandar um recado para seu segundo filho com a modelo Andressa Suíta, que deve nascer nos próximos meses.

"Um dia alguém vai aparecer na sua vida e tirar tudo do lugar... Vai mudar seus pensamentos, seu jeito de enxergar as coisas, seu mundo vai virar do avesso, mas você não vai ligar, apenas vai achar tudo muito lindo..", escreveu.

Por fim, finalizou: "Imagina a hora que seu irmão chegar, hein? Seremos eternos parceiros!"