Guilherme Rondon fará show intimista no Teatro Prosa, do Sesc Horto

O Teatro Prosa, do Sesc Horto, recebe no dia 04 de novembro, sábado, o violinista, compositor e interprete Guilherme Rondon, um dos expoentes do cenário musical de Mato Grosso do Sul. Guilherme, que já subiu ao palco do Sesc Morada dos Baís em agosto, durante programação especial de aniversário de Campo Grande, agora faz um show mais inimista, formatado para o ambiente teatral.



A apresentação começa às 20 horas, mas é importante chegar com pelo menos meia hora de antecedência para retirada do ingresso, lembrando que a disponibilidade estará sujeita à lotação do teatro, que dispõe de 236 lugares.



Sua apresentação traz a fusão de ritmos ternários da fronteira como guarânias, polcas e chamamés. Sua marca está na linguagem contemporânea, que tanto pode se servir da musica mineira, quanto do pop dos Beatles, por isso não cabe na denominação ortodoxa de música regional.



Paulista, Rondon foi criado em Corumbá, no Pantanal do Paiaguás, mas sua formação musical se deu em São Paulo, onde estudou. Suas composições já foram gravadas por um leque variado de artistas nacionais e internacionais , como: Nana Caymmi, César Camargo Mariano, Michel Teló , Célia,Ivan Lins , Sérgio Reis, Lula Barbosa, Danilo Caymmi , Olga Román (Espanha) ,Melania montalto (Argentina)Lizza Bogado (Paraguay) ,Rosa Maria, Lucinha Lins, Jackie Heker ,Almir Sater, Alzira Espíndola,Papete, Diana Pequeno.



Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. Acompanhe a programação no site sesc.ms