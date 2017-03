Guilherme Arantes faz show especial em Campo Grande para celebrar 40 anos de carreira

O cantor e compositor Guilherme Arantes, em celebração dos 40 anos de carreira, apresentará um show em Campo Grande no próximo dia 11 de março, às 21h no Palácio Popular da Cultura.

Com 25 temas de novelas e 40 coletâneas lançadas, Guilherme cantará hits como “Meu mundo e nada mais”, "Cuide-se bem”, “Amanhã”, “Planeta água”, “Deixa sofrer”, “Cheia de charme” e “Êxtase”. Eternizado na voz de Elis Regina, “Aprendendo a jogar” também estará no setlist do espetáculo.

O cantor começou sua carreira como tecladista e vocalista da banda Moto Perpétuo, grupo de rock progressivo dos anos 70. Já na década de 1990 fez sucesso nas rádios com os hits "Deixa Chover”, “Planeta Água”, “O Melhor Vai Começar”, “Lance Legal”, “Pedacinhos”, além de canções infantis como “Lindo Balão Azul” em “Pirlimpimpim” e “Brincar de Viver” com Maria Bethânia em “Plunct Plact Zum”.

Com sucesso de público, seu último álbum Condição Humana, trouxe a Guilherme o Prêmio Multishow com o título de melhor CD do ano, em 2013.

Os ingressos já estão à venda, no stand Pedro Silva Promoções, no segundo piso do Shopping Campo Grande, em frente à Riachuelo. Informações pelo telefone: 3326-0105. Os ingressos custam R$ 150,00 no setor B e R$ 120,00 os setores A, C, D, E, F. Há venda de meia entrada em todos os setores.

Vendas também pelo call center: 4062-0018, Compre Ingressos e Morena Maluca.

Veja Também

Comentários