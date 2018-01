Gugu será apresentador do 'Power Couple Brasil'

Após o fim do Power Couple, não se sabe qual será a função de Gugu na emissora - Foto: E+ Estadão

O apresentador Gugu Liberato renovou o contrato com a Record TV por um ano e será o novo apresentador do "Power Couple Brasil". A informação foi confirmada pela emissora.

Há três anos Record TV, Gugu apresentava o "Programa do Gugu". A atração, porém, chegou ao fim em dezembro do ano passado. A Record TV ainda não divulgou quando vai começar a nova edição do reality show. Após o fim do Power Couple, não se sabe qual será a função de Gugu na emissora.