Gugu Liberato completa 60 anos e publica foto com filhas gêmeas

Gugu Liberato está comemorando seu aniversário de 60 anos ao lado dos filhos. No perfil oficial no Instagram, o apresentador da Record TV fez questão de mostrar as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos.

"O tempo passa tão lento quando somos jovens e tão rápido quando envelhecemos. Quem concorda?", questionou na legenda da foto em que aparece com os filhos.

Além das meninas, Gugu Liberato e a médica Rose Miriam são pais de João Augusto, de 17 anos.

O cantor Conrado, que fez sucesso nos anos 1980 e foi "apadrinhado" por Gugu, prestou uma homenagem ao apresentador nas redes sociais.

"Nunca conheci um cara tão generoso, tão talentoso e tão carismático! O aniversário é seu, mas o presente sempre foi nosso em conviver com você", escreveu.

