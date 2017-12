Gucci transforma sua campanha 2018 em um conto de fadas

Sem os limites impostos pela fotografia, os desenhos de Monreal tomaram proporções fantasiosas, que vão do fundo do mar até os ares - Foto: Vogue

Nas últimas temporadas, a Gucci brincou com diversos universos para divulgar as suas coleções. Em 2017, a grife já apostou em robôs tecnológicos, nos bailes de dança dos anos 1970 - com um casting todo negro - e também no ícone da moda de Nova York Dapper Dan. Para fechar o ano, a campanha de verão 2018 da marca aposta no mundo dos contos de fadas.

Ao invés de fotografar os novos looks, a Gucci preferiu criar uma parceria com o artista espanhol Ignasi Monreal e apostar em uma campanha completamente ilustrada.

Sem os limites impostos pela fotografia, os desenhos de Monreal tomaram proporções fantasiosas, que vão do fundo do mar até os ares. Alguns quadros famosos foram usados como inspiração, como o "Arnolfini Portrait", de Van Eyck, o "Garden of Earthly Delights", de Boch e o "Ophelia", de John Everett Millais.