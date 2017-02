Grupos de Afoxés desfilam juntos por Copacabana

Três grupos de afoxé do carnaval carioca se uniram e fizeram o desfile juntos hoje (27) em Copacabana. O Afoxé Filhos de Gandhi, pioneiro na cidade, chamou os “filhos” Afoxé Raízes Africanas e Afoxé Ilê Alá para o cortejo de azul e branco pela Avenida Atlântida, que saiu por volta de 18h.

Fundado em 1951, o Filhos de Gandhi é o primeiro afoxé do Rio de Janeiro. Ele foi criado apenas dois anos depois do grupo de Salvador que leva o mesmo nome. Apesar de ser uma influência e uma referência, os dois são independentes, como explica a diretora de produção do grupo carioca, Ya Regina. “Lá são só homens, aqui o homem continua o cérebro, mas a mulher é o coração. Somos pioneiros no Rio de Janeiro, é o primeiro afoxé da cidade.”

De acordo com ela, o Filhos de Gandhi é resistência cultural para manter as tradições afro-brasileiras. “Resistir a cultura afro no Brasil é muito difícil, principalmente no Rio, onde existem brigas desnecessárias sobre religião. Nós, do Gandhi, temos as portas abertas para a afrodescendência, não importa se é padre, pastor, de santo. O que importa é que somos uma grande família”, explica Regina, convidando todos a se juntarem ao grupo, independente da religião.

“Isso é uma questão de berço, quando você aprende dentro da sua família a respeitar, traz de casa a educação e está bem com a sua religião, você não tem problema com religiosidade nenhuma, tanto que sai com a gente padre, pastor. Isso pra nós é muito importante,”disse.

Ainda na concentração do bloco, enquanto era tocado um atabaque e uma roda se formou ao redor para cantar junto, a estudante Ethel Rudnitzki acompanhava dançando. Ela é de São Paulo, descendente de poloneses, e sempre passa o carnaval no Rio, onde tem família.

“Adoro o Filhos de Gandhi, não conheço muito as músicas, mas acho muito boa a energia. Eu não sigo nenhuma religião, tenho muito respeito pelas religiões afro, porque sei o preconceito que elas sofrem no Brasil, então tenho uma simpatia muito grande por elas. Tem uma energia muito boa, tem gente de todo tipo, de toda idade, eu acho que tem um clima muito mais positivo do que outros blocos, sempre gostei.

Ontem o Filhos de Gandhi desfilou na zona portuária do Rio, levando cerca de 3 mil pessoas da Praça da Harmonia até a Praça Mauá.

