Grupo sul-coreano BTS anuncia show extra em São Paulo

Fenômeno do k-pop, o grupo sul-coreano BTS anunciou, nesta segunda-feira, 11, show extra em São Paulo, que será realizado no dia 26 de maio, no Alianz Parque. Os ingressos para o segundo dia estarão disponíveis no dia 14 de março, a partir das 10h, pelo site da Eventim (https://www.eventim.com.br/bts), e a partir das 12h na bilheteria oficial.

O preço dos ingressos varia de R$ 290 (cadeira superior) a R$ 750 (pista premium).

Os ingressos para o primeiro dia de apresentação começaram a ser vendidos nesta segunda, 11, às 10h, na internet, e se esgotaram em poucas horas - quem comprou diretamente na bilheteria do Alianz precisou enfrentar longas filas e horas de espera.

O BTS traz para o Brasil a turnê Love Yourself Speak Yourself World Tour.

Nos dias 25 e 26 de maio, a abertura dos portões será às 15h e o show tem início às 19h.

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Classificação etária: 5 a 15 acompanhados de respo