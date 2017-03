Grupo religioso radical boicota Disney por causa de personagem gay

O grupo evangélico American Family Association (AFA) faz campanha contra casamentos entre pessoas do mesmo sexo, aborto, pornografia e outras causas, o que os leva a boicotar várias empresas, como a Ford e a Pampers. A Disney é a nova escolhida pela associação. O live-action de A Bela e a Fera tem incomodado grupos fundamentalistas religiosos por causa do personagem gay que aparece no longa.

Em seu site, a AFA anunciou que está arrecadando dinheiro para criar seus próprios "filmes de famílias de Deus" e ser um novo rival da Disney. Eles pedem para que os pais protestem contra A Bela e a Fera mesmo antes de eles lançarem suas produções, que serão animações.

"Pais devem ser avisados que a Disney deu sinal verde para uma forte agenda LGBTQ em um filme que atinge o mercado entre 5 e 11 anos", declara a instituição.

Em 1996, a associação já havia boicotado a Disney quando a companhia começou a dar os mesmos benefícios para homens e mulheres.

